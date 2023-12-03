Nurdağı'nda Deprem Konutlarında Yangın Çıktı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, depremzedeler için yapımı devam eden konutların inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangında 9 konteyner kullanılamaz hale geldi.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, depremzedeler için yapımı devam eden deprem konutların inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangında 9 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçedeki depremzede vatandaşlar için yapımı devam eden konutlarda çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde çıktı. Konteynerlerden yükselen dumanı gören işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü. 9 konteynerin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)