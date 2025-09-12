Haberler

Nükleer Sanayi Derneği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni Ziyaret Etti

Nükleer Sanayi Derneği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nükleer Sanayi Derneği heyeti, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaat alanını ziyaret etti. Heyet, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirilirken, yerli sanayinin santraldeki rolü değerlendirildi.

Nükleer Sanayi Derneği (NSD) heyeti, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasını ziyaret etti.

Gülnar ilçesindeki sahaya ziyarette bulunan NSD Dernek Başkanı Alikaan Çiftçi, başkan yardımcısı Antoine Bondoux, yönetim kurulu üyesi Nesrin Sevimli ve dernek üyesi Burak Çeliktaş, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi aldı.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Basın Sekreteri ve İletişim Direktörü Vasiliy Korelskiy'nin eşlik ettiği heyet, Türkiye'de ilk kez NGS işletme personeli yetiştiren eğitim merkezini gezdi.

Nükleer sanayi için uzman yetiştirme programından mezun olan Türk mühendislerle görüşen NSD ekibi, Akkuyu NGS'nin güç ve kontrol ünitelerinin bire bir kopyası olan tam ölçekli simülatör merkezini inceledi.

Heyet, daha sonra Akkuyu NGS Projesi'nin anlatıldığı sunuma katıldı.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, programda çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Etkinliğin ardından Deniz Suyunu Tuzdan Arındırma Kompleksi'ni de gezen NSD heyeti, santralin panoramik manzarasının izlenebildiği seyir terasından bölgeyi inceledi.

NSD Dernek Başkanı Alikaan Çiftçi, AA muhabirine, ziyaretin verimli geçtiğini söyledi.

Önemli konularda görüşme yapma fırsatı bulduklarını dile getiren Çiftçi, "Yerli sanayimizin Akkuyu NGS'de aldığı payı görüşmek, daha sonrasında neler yapılabileceğini istişare etmek ve santralin geldiği durumu gözlemlemek amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdik. Bunları değerlendirdik. Gayet verimli bir toplantı geçirdik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade edilmeli, Ahmet Özer tahliye edilmeli

Bahçeli iki belediye başkanı için tahliye ve göreve iade istedi
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana kalsa yarım saatte kapatırım

Bahçeli'den olay çıkış: Bana kalsa yarım saatte kapatırım
Mısır, İsrail'i açık açık uyardı: Bize saldırırsanız yıkıcı sonuçları olur

Arap ülkesinden İsrail'e rest: Bizi vurursanız yıkıcı sonuçları olur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında! Nuri Şahin Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig'e geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.