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NATO ANKARA ZİRVESİ - Norveç, Ukrayna'nın hava savunması için maddi destek sağlayacak

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Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Ukrayna'nın hava savunma sistemine 306 milyon dolar maddi destek sağlayacaklarını açıkladı. Store, Ukrayna'nın özellikle balistik füzelere karşı daha güçlü savunmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ülkesinin Ukrayna'nın hava savunma sistemine 306 milyon dolarlık maddi destek sağlayacağını söyledi.

36.? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan Store, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından Norveç basınına açıklamada bulundu.

Norveç hükümetinin bugün Ukrayna'nın hava savunma sistemine 306 milyon dolarlık maddi destek sağlama kararı aldığını belirterek, "Ukrayna çoğu insansız hava aracı ve seyir füzesine karşı koyabiliyor ancak balistik füzelere karşı daha güçlü bir savunmaya ihtiyacı var." dedi.

Store, balistik füzelere karşı savunmanın Ukrayna'nın en önemli ihtiyaçlarından birisi olduğuna işaret ederek, bu kapsamda ülkesinin maddi destek sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Lejla Bıogradlıja Aksan
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