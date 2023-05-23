Norveç'in Stavanger Kenti Trafik Yoğunluğuna Karşı Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti Sunacak

OSLO, 23 Mayıs (Xinhua) -- Norveç'in güneybatısındaki Stavanger kenti, Temmuz'dan itibaren kentlilere toplu taşımayı ücretsiz sunmaya hazırlanıyor.

Stavanger Belediye Başkanı Nessa Nordtun, Pazartesi günü yaptığı açıklamada bu projeye 200 milyon Norveç kronunun (18,4 milyon ABD doları) ayrıldığını söyledi.

Halk, yıl boyunca kentteki tüm otobüs, vapur ve trenleri ücretsiz kullanabilecek.

Girişim, araç trafiğindeki artışa karşı mücadeleyi ve Norveç'in dördüncü büyük kentinde sürdürülebilir ulaştırmanın kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Belediye Başkanı Nordtun, "Kent, otomobillere bağımlılığı azaltarak karbon ayak izini ve trafik yoğunluğunun en üst düzeye çıktığı saatlerde tıkanıklığı azaltmayı, böylelikle hem çevreye hem de araç sahiplerine fayda sağlamayı hedefliyor" dedi.

Stavanger'de araç trafiği, nüfus artışı ve gelişen iş sektörü yüzünden artıyor.

Bu nedenle yerel hükümet, yolcu seyahatlerinin en az yüzde 70'inin yaya olarak, bisiklet ya da toplu taşıma vasıtasıyla yapılmasını sağlama konusunda hedef belirledi. Ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunulması, bu hedefin yakalanmasına yönelik güçlü bir teşvik oluşturacak.

Girişimin nihai bütçesi ile teknik ayrıntılarının, 19 Haziran'daki belediye meclisi toplantısında onaylanması bekleniyor.