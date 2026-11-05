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Norveç'in deniz ürünü ihracatında Çin ekimde üçüncü büyük pazar oldu

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Norveç'in deniz ürünü ihracatında Çin ekimde üçüncü büyük pazar oldu
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Norveç Deniz Ürünleri Konseyi verilerine göre Çin, ekimde ihracat değeri bakımından Norveç'in en büyük üçüncü deniz ürünleri pazarı oldu. Norveç'in Çin'e deniz ürünü ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak 1,16 milyar Norveç kronuna ulaştı.

OSLO, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin, ekim ayında ihracat değeri bakımından Norveç'in en büyük üçüncü deniz ürünleri pazarı oldu. Norveç'in Çin'e yönelik deniz ürünleri ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı.

Norveç Deniz Ürünleri Konseyi'nin çarşamba günü açıkladığı verilere göre Norveç, ekim ayında Çin'e 1,16 milyar Norveç kronu (127 milyon ABD doları) tutarında deniz ürünü ihraç etti. Ülkenin Çin'e ihracatı artmaya devam ederken, taze ve dondurulmuş somon filetosu satışlarındaki düşüş nedeniyle ABD'ye yapılan ihracat geriledi.

Norveç ekim ayında en büyük dondurulmuş morina ihracatını da Çin'e gerçekleştirdi. Çin'e yapılan dondurulmuş morina ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 186 artarak 1.026 metrik tona ulaşırken, ihracat değerinde yüzde 182'lik bir artış yaşandı.

Norveç'in ekim ayındaki toplam deniz ürünleri ihracatı 1,97 milyar ABD doları ile geçen yılın aynı dönemine göre büyük bir değişiklik sergilemedi. Somon ihracatının değeri aylık bazda rekor seviyeye ulaşırken, morina, uskumru ve mezgit gibi doğal ortamda avlanan türlerin hem ihracat miktarı hem de değeri geriledi.

Konseye göre Norveç kronunun ABD doları ve euro karşısında değer kazanması, yerel para birimi cinsinden hesaplanan ihracat gelirlerini olumsuz etkiledi.

Kaynak: Xinhua
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