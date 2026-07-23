Nizip'te yılın ilk erkenci Antep fıstığını getiren üretici yarım altınla ödüllendirildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, yeni sezonun ilk mahsulü olan erkenci Antep fıstığını borsaya getiren üretici yarım altınla ödüllendirildi.

Nizip Ticaret Borsası (NTB) Meclis Başkanı Ahmet Polat, Antep fıstığının Nizip ve bölge ekonomisinin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olduğunu, ilk mahsulü borsaya getiren üreticiyi ödüllendirmenin gelenek haline geldiğini ifade etti.

Nizip'te yetiştirilen Antep fıstığının yüksek rekoltesi ve kendine özgü aromasıyla öne çıktığını ifade eden Polat, NTB olarak ürünlerin hak ettiği değeri görmesi ve üreticilerin desteklenmesi için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Yeni sezonun ilk erkenci Antep fıstığını borsaya getiren Mehmet Ali Yıldırım'ı tebrik eden Polat, üreticiye altın takdim etti.