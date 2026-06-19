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Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde 43 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Aramalarda tabanca, fişek, para ve çeşitli evraklar ele geçirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 43 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 43 kişiyi dolandıran şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, tabanca, 1063 fişek, bir miktar para, 4 araç satış sözleşmesi, 2 çek senedi, senet defteri, çelik kasa ve bilgisayar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
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