Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 43 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 43 kişiyi dolandıran şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, tabanca, 1063 fişek, bir miktar para, 4 araç satış sözleşmesi, 2 çek senedi, senet defteri, çelik kasa ve bilgisayar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.