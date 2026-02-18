Haberler

Nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 10 ilde 67 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, 10 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonlarında 84 şüpheliden 67'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonda, şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi, büyücü ve banka görevlisi olarak tanıtarak 423 vatandaşı dolandırdığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik geçen hafta 10 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 84 şüpheliden 67'sinin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Bu kapsamda, Kırşehir, Şanlıurfa, Tekirdağ, Eskişehir, Antalya, Çorum, Konya, Samsun, Ankara ve Mersin'de 423 vatandaşı dolandırdığı belirlenen 84 şüphelinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, şüphelilerden 67'sinin tutuklandığı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildiği, bir şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi (polis-savcı), büyücü, medyum ve banka görevlisi olarak tanıttıklarının, iş bulma vaadiyle vatandaşları dolandırdıklarının ve banka hesaplarında yaklaşık 46 milyon lira işlem hacminin bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.

