Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonlarında 64 Tutuklama

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 1 ayda nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 89 şüpheliden 64'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 388 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen şüphelilerin banka hesaplarında 28 milyon TL işlem hacmi bulunduğunu bildirdi. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"29 ilde 'nitelikli dolandırıcılık şebekelerine' yönelik devam eden operasyonlarımızda; 388 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 89 şüpheliyi yakaladık. 64'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin; vatandaşlarımızı tarihi eser bulma vaadiyle dolandırdıkları, kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi, uzlaştırmacı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları, sahte internet siteleri üzerinden oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin banka hesaplarında 28 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi."