Nişanlı Damat Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Nişanlı Damat Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yeni nişanlanan Gürhan Recep Tütüncü'nün de aralarında bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti. Kamyon şoförünün kusurlu bulunduğu kazada, Tütüncü'nün 23 Ağustos'ta düğün yapacağı öğrenildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi TEM Otoyolu'nda şerit ihlali yapan süt kamyonunun çarptığı otomobilinde 3 kişi ile birlikte ölen Gürhan Recep Tütüncü'nün (31), geçen ay nikahlandığı ve 23 Ağustos'ta yapacağı düğün için davetiyelerini dağıttığı ortaya çıktı.

Kaza, 23 Temmuz sabahı, TEM Otoyolu'nun Çorlu Gişeler mevkisine 5 kilometre mesafede meydana geldi. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönüne iki, Edirne yönüne ise bir şeride düşürülen yolda, Ercan Tak (56) yönetimindeki 10 AOG 284 plakalı süt taşıyan kamyon ile Gürhan Recep Tütüncü idaresindeki 34 GEV 591 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobilin sürücüsü Gürhan Recep Tütüncü ile yanındaki Kamil Yücel (58), Mehmet Sakallı (55) ve Tarık Bülbül (45) yaşamlarını yitirdi.

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Ercan Tak, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı. Kamyon şoförü Tak'ın ifadesinde, önünde giden yabancı plakalı bir araç olduğunu, ona çarpmamak için direksiyonu kırdığını ve kazanın olduğunu söylediği ifade edildi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, kamyon şoförünün kusurlu olduğu ve 'Şerit kurallarına riayet etmemek' suçunu işlediğini belirtildi. Raporda, bölgede hız sınırı 70 kilometre olduğuna da değinildi.

NİKAH ANISI

Kazada ölen 4 kişinin, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde alüminyum fabrikasında çalıştığı ve olay günü bir iş için Gürhan Recep Tütüncü'nün kullandığı otomobille yola çıktıkları belirtildi. Fabrikaya 2 yıl önce vardiya amiri olarak giren Gürhan Recep Tütüncü'nün Kırklareli Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü mezunu olduğu öğrenildi. Tütüncü'nün, 11 Haziran'da Gülben Ercan ile nikah kıydığı ve düğün hazırlığı içinde olduğu belirtildi. Tütüncü ile Ercan'ın 23 Ağustos'ta Lüleburgaz'da düğün tarihi belirleyip, davetiyelerini dağıttıkları kaydedildi. Tütüncü'den geriye nişanlısı Gülben Ercan ile nikah törenlerinde çektirdikleri görüntü ve fotoğrafları kaldı. Bir görüntüde gelinin elinde 'Biz', damadın elinde ise 'Battık' yazısı bulunduğu görüldü. Gelin 'Battık' yazısını gördüğünde bu kez Tütüncü kağıdı çeviriyor ve diğer tarafında 'Evlendik' yazdığı görülüyor.

Gülben Ercan üzüntü yaşarken, Tütüncü'nün yakınları bilirkişi raporunda kusurlu bulunan kamyon şoförünün en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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