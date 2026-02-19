Haberler

Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu ile Almanya Başbakanı Merz, telefonda işbirliği alanlarını görüştü

Güncelleme:
Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, güvenlik, enerji ve demir yolu alanlarında işbirliğini güçlendirme konusunda mutabakata vardı. İkili ilişkilerin geliştirilmesi ve mesleki beceri eğitimi üzerinde de ortak çalışma imkanları ele alındı.

Nijerya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tinubu ile Merz, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin geliştirilmesi ile yaratıcı sanatlar ve mesleki beceri eğitimi alanlarında ortak çalışma imkanlarını ele aldı.

Görüşmede, Nijerya'nın elektrik iletim altyapısının geliştirilmesi ele alınırken, Tinubu ülkesinin iletim kapasitesinin artırılması için desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Merz, Alman şirketi Siemens'in teknik destek sağlamaya hazır olduğunu, Deutsche Bank'ın ise projenin finansmanına katkı sunabileceğini bildirdi.

Sahel'de güvenlik endişesi

Tinubu ve Merz, Sahel Bölgesi'ndeki güvenlik durumunu da ele aldı.

Tinubu, bölgede istihbarat ve keşif faaliyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılmış helikopter teminine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Kaynak: AA " / " + Adam Abu -
