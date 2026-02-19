Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu ile Almanya Başbakanı Merz, telefonda işbirliği alanlarını görüştü

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz, güvenlik, enerji ve demir yolu alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabakata vardı.

Nijerya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tinubu ile Merz, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin geliştirilmesi ile yaratıcı sanatlar ve mesleki beceri eğitimi alanlarında ortak çalışma imkanlarını ele aldı.

Görüşmede, iki lider güvenlik, enerji ve demir yolu alanlarında işbirliğini güçlendirme konusunda mutabakata vardı.

Görüşmede, Nijerya'nın elektrik iletim altyapısının geliştirilmesi ele alınırken, Tinubu ülkesinin iletim kapasitesinin artırılması için desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Merz, Alman şirketi Siemens'in teknik destek sağlamaya hazır olduğunu, Deutsche Bank'ın ise projenin finansmanına katkı sunabileceğini bildirdi.

Sahel'de güvenlik endişesi

Tinubu ve Merz, Sahel Bölgesi'ndeki güvenlik durumunu da ele aldı.

Tinubu, bölgede istihbarat ve keşif faaliyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılmış helikopter teminine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.