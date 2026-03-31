Nijerya'nın Kano kentinde kadınlar "Mata Zalla" girişimiyle hem güvenli ulaşım hem istihdam sağlıyor

Nijerya'nın kuzeyindeki Kano eyaletinde bir grup kadın tarafından hayata geçirilen "Mata Zalla" adlı girişim, kadınlara özel ulaşım hizmeti sunarak hem güvenli seyahat imkanı sağlıyor hem de kadınlara istihdam oluşturuyor.

Hausa dilinde "yalnızca kadınlar" anlamına gelen "Mata Zalla", kadın sürücüler tarafından kullanılan üç tekerlekli motosikletle sadece kadın yolculara hizmet verilmesi esasına dayanıyor.

Girişim, eyaletin muhafazakar toplumsal yapısına uygun bir ulaşım modeli sunarken, erkekler için ayrı üç tekerlekli motosiklet hizmetlerinin devam ettiği bir sistemle işliyor.

Proje, yalnızca kültürel hassasiyetlere çözüm üretmekle kalmıyor, aynı zamanda kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesini de hedefliyor.

Kadınlara sürücülük eğitimi verilerek ulaşım sektöründe aktif rol almaları sağlanırken, uzun yıllardır erkek egemen olan bu alanda kadınlara yeni kapılar açılıyor.

Kadınlar için güvenli alan oluşturuyor

"Mata Zalla" girişiminin kurucusu ve grup lideri Hajiya Hauwa Ahmad Tarauni, AA muhabirine, kadınların günlük ulaşımda sıkça taciz ve kötü muameleye maruz kaldığını belirterek, bu projeyi kadınları korumak amacıyla başlattıklarını söyledi."

Kadınların pazara, hastaneye ve diğer günlük ihtiyaçları için sıklıkla üç tekerlekli motosikletle kullandığını anlatan Tarauni, "Erkeklerle aynı aracı paylaşmak birçok kadın için rahatsız edici ve riskli olabiliyor." dedi.

Ekonomik bağımsızlık fırsatı sunuyor

Proje yalnızca güvenli ulaşım sağlamayı değil, aynı zamanda kadınların ekonomik olarak güçlenmesini de hedefliyor.

Özellikle dul ve boşanmış kadınlara öncelik verilen girişimde, kadınlar sürücülük eğitimi alarak gelir elde etme imkanı buluyor.

Tarauni, Kano'da eşini kaybeden ya da boşanan kadınların çoğu zaman destek bulmakta zorlandığını, girişimin bu kadınların çocuklarıyla yaşamlarını sürdürebilmeleri için önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

Toplumsal direnç zamanla azaldı

Başlangıçta toplumdan ciddi tepki gördüklerini aktaran Tarauni, kadınların keke sürmesinin alışılmış bir durum olmadığını söyledi.

Tarauni, ancak kapı kapı yapılan bilgilendirme çalışmaları ve radyo programları sayesinde zamanla kabul görmeye başladıklarını ifade etti.

Girişim kapsamında kullanılan araçların pembe renge boyandığına işaret eden Tarauni, bunun hem projeyi görünür kıldığını hem de kadın dayanışmasını simgelediğini belirtti.

Destek çağrısı

Tarauni, projenin büyümesi için finansman sıkıntısı yaşadıklarını dile getirerek, çok sayıda kadının eğitildiğini ancak yeterli araç bulunmadığı için işe başlayamadığını kaydetti.

Yatırımcılara ve yetkililere çağrıda bulunan Tarauni, "Bu girişim sadece Kano'da değil, tüm ülkede kadınların hayatını değiştirebilir." ifadesini kullandı.

Kadınların öncülüğünde başlatılan "Mata Zalla" girişimi, Nijerya'da toplumsal dönüşümün ve kadın dayanışmasının dikkati çeken örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.