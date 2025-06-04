Nijerya, Gates Vakfı ile 7.5 Milyon Dolarlık Yapay Zeka Merkezi Kuruyor

Nijerya, Gates Vakfı ile 7.5 Milyon Dolarlık Yapay Zeka Merkezi Kuruyor
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Nijerya, Gates Vakfı işbirliğiyle 7,5 milyon dolarlık 'Nijerya Yapay Zeka Ölçekleme Merkezi'ni hayata geçiriyor. Proje, sağlık, tarım ve eğitim sektörlerinde yapay zeka çözümlerinin uygulanmasını sağlayacak.

Nijerya federal hükümeti, Gates Vakfı işbirliğiyle yapay zeka temelli çözümlerin geniş çapta uygulanmasını hedefleyen 7,5 milyon dolarlık "Nijerya Yapay Zeka Ölçekleme Merkezi"ni hayata geçirdi.

İletişim, İnovasyon ve Dijital Ekonomi Bakanlığı ile Gates Vakfı arasında başkent Abuja'da düzenlenen törende, "Nijerya Yapay Zeka Ölçekleme Merkezi"ne ilişkin anlaşma imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, üç yıl sürecek proje kapsamında Gates Vakfı, 7,5 milyon dolara kadar finansman desteği sağlayacak.

Merkez, sağlık, tarım ve eğitim gibi temel sektörlerde olgunlaşmış yapay zeka çözümlerinin uygulanmasını koordine edecek.

İletişim, İnovasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Bosun Tijani, imza töreninde yaptığı konuşmada, merkezin yapay zeka fikirlerini ölçülebilir etkilere dönüştürmede kritik bir rol oynayacağını belirtti.

Tijani, "Gates Vakfı ile yürüttüğümüz işbirliği sayesinde, yapay zeka çözümlerinin sorumlu bir şekilde geliştirilmesini ve adil biçimde dağıtılmasını sağlama kapasitemizi güçlendiriyoruz." dedi.

Merkezin, Nijerya'nın yapay zeka alanındaki ulusal stratejisiyle uyumlu olduğunu vurgulayan Tijani, ayrıca dijital dönüşüm hedefleri kapsamında yeni teknolojilere erişimi artırarak kamu hizmetlerinin kalitesini iyileştireceğini kaydetti.

Gates Vakfı Nijerya Direktörü Uche Amaonwu da konuşmasında, yapay zekanın kalkınma sorunlarına yönelik küresel yaklaşımları dönüştürdüğünü ifade etti.

Amaonwu, "Yapay zeka, hayatları iyileştirmenin ve sistemleri güçlendirmenin yeni yollarını sunuyor. Yerel yetenekleri ve yeniliği destekleyerek, yapay zekanın faydalarının en çok ihtiyaç duyanlara ulaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Merkezin, yüksek etkili yapay zeka çözümlerinin tespiti ve yaygınlaştırılmasında öncü bir rol üstlenmesi bekleniyor. Nijerya'nın, Afrika'da sorumlu yapay zeka inovasyonu konusunda örnek bir ülke olması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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