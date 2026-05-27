Nijerya, Türkiye ile madencilik alanında işbirliğini geliştirmeye hazır

Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı, madencilik sektörünü yeniden yapılandırmak için Türkiye ile işbirliğine hazır olduklarını açıkladı. İki ülke arasında keşif, eğitim, dijitalleşme ve kapasite geliştirme alanlarında mutabakat zaptı imzalandı.

Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake, Nijerya'nın madencilik sektörünü yeniden yapılandırmak amacıyla Türkiye ile işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

Katı Mineraller Geliştirme Bakanlığının Özel Medya Danışmanı Lara Owoeye-Wise'nin yaptığı açıklamaya göre Bakan Alake, Türkiye ile Nijerya arasında madencilik alanında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Alake, ülkesinin Türkiye'nin ileri teknoloji birikimi ve uzmanlığından yararlanmak istediğini belirterek, Nijerya'nın madencilik sektörünü yeniden yapılandırmak amacıyla Türkiye ile işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.

Nijerya'nın madencilik alanında yönetişim yapılarının güçlendirilmesi, teknik kapasitenin artırılması ve sürdürülebilir madencilik uygulamalarının geliştirilmesi için Türkiye ile yakın işbirliği hedeflediklerini aktaran Alake, "Türkiye, özellikle katı madenlerin geliştirilmesi alanında güçlü ikili işbirliği kurmayı hedeflediğimiz ülkelerden biridir." ifadesini kullandı.

Alake, iki ülkenin arasındaki işbirliğinin madencilik keşif faaliyetleri, eğitim, dijitalleşme, ruhsatlandırma sistemleri ve kapasite geliştirme gibi kritik alanları kapsayacağını belirtti.

Kaynak: AA / Adam Abu
