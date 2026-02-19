Haberler

Nijerya'da maden faciasının ardından bakanlık sahayı kapattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Plateau eyaletinde bir maden patlaması sonucu 37 madenci hayatını kaybetti. Hükümet olayın ardından maden sahasını kapatarak, facianın nedenlerini araştırmak için soruşturma başlattı.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde 37 madencinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından hükümet, olayın yaşandığı maden sahasının kapatılması talimatı verdi.

Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Dele Alake, yaptığı yazılı açıklamada, dün yaşanan facianın ardından sahadaki faaliyetlerin durdurulduğunu ve olayın nedenlerinin araştırılması için soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Alake, Bakanlıktaki Daimi Sekreter Yusuf Yabo başkanlığında madencilik, çevre uyumu ve zanaatkar madencilik alanlarında uzmanlardan oluşan inceleme ekibinin bölgeye gönderildiğini kaydetti.

Patlamanın meydana geldiği kuyunun işletmeci şirket tarafından yerel topluluğun kullanımına bırakıldığının değerlendirildiğini aktaran Alake, sahada bulunan kurşun cevheri kalıntılarının gaz salınımına açık olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Alake, soruşturmanın tamamlanmasının ardından gerekli yaptırımların uygulanacağını ve gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.

Öte yandan Plateau Eyaleti Enformasyon ve İletişim Komiseri Joyce Ramnap, yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını belirterek, hükümetin güvenlik ve acil müdahale birimleriyle koordinasyon içinde çalıştığını bildirdi.

Plateau eyaletine bağlı Wase bölgesindeki bir maden sahasında dün meydana gelen patlamada 37 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret