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Nijerya'da Kaçak Petrol Patlamasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Kaçak Petrol Patlamasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti
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Nijerya'nın Rivers eyaletinde, kaçak petrol depolanan bir evde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti. Ülkede artan petrol hırsızlığı nedeniyle ciddi ekonomik zararlar oluşmakta.

Nijerya'nın petrol zengini Rivers eyaletinde, kaçak petrol depolanan bir evde meydana gelen patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Rivers eyaletine bağlı Omoku bölgesinde kaçak petrolün rafine edilip depolandığı bir evde patlama meydana geldi.

Patlamada 5 kişi yanarak yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da zaman zaman petrol hırsızlığı olayları yaşanıyor. Ülkede artan petrol hırsızlığı ülke ekonomisine ciddi ölçüde zarar veriyor.

Hükümet, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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