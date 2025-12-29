Nijerya'da 22 kaçak petrol arıtma tesisi kapatıldı

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 22 tesisin kapatıldığı bildirildi.

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, yaptığı açıklamada, ordunun 23 Kasım-28 Aralık'ta ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda petrol kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 22 kaçak petrol arıtma tesisinin kapatıldığını kaydeden Danjuma, yaklaşık 180 bin litre petrol ürününe el konulduğunu ifade etti.

Danjuma, 19 petrol kaçakçısının gözaltına alındığını ve 150 milyon naira (yaklaşık 100 bin dolar) nakiti ele geçirildiğini aktardı.

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle ülke ekonomisinde 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilen 37 milyar varil petrol rezervi, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatında 6. sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, petrol alanlarına yönelik sabotajlar, çatışmalar ve adam kaçırma olayları yaşanıyor.