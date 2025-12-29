Haberler

Nijerya'da 22 kaçak petrol arıtma tesisi kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya Ordusu, ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda gerçekleştirdiği operasyonlarla 22 kaçak petrol arıtma tesisini kapatırken, 180 bin litre petrol ürününe el koydu. Operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 22 tesisin kapatıldığı bildirildi.

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, yaptığı açıklamada, ordunun 23 Kasım-28 Aralık'ta ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda petrol kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 22 kaçak petrol arıtma tesisinin kapatıldığını kaydeden Danjuma, yaklaşık 180 bin litre petrol ürününe el konulduğunu ifade etti.

Danjuma, 19 petrol kaçakçısının gözaltına alındığını ve 150 milyon naira (yaklaşık 100 bin dolar) nakiti ele geçirildiğini aktardı.

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle ülke ekonomisinde 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilen 37 milyar varil petrol rezervi, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatında 6. sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, petrol alanlarına yönelik sabotajlar, çatışmalar ve adam kaçırma olayları yaşanıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı! İşte zirvenin sahibi

Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı
Fenerbahçeli ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı

Ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Livakovic'e hayatının şoku
Yalova'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon sonrası düğmeye basıldı! Gözaltılar var
Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı! İşte zirvenin sahibi

Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Doğu buz kesti; 2 ilçe eksi 25 dereceyi gördü

Doğu buz kesti; 2 ilçe eksi 25 dereceyi gördü