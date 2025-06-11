Nijerya'da Boko Haram'a Hava Operasyonları: Çok Sayıda Terörist Öldürüldü

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Nijerya'nın Borno ve Yobe eyaletlerinde düzenlenen hava operasyonlarında, terör örgütü Boko Haram'ın elebaşları da dahil olmak üzere birçok terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonucunda önemli miktarda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno ve Yobe eyaletlerinde, terör örgütü Boko Haram'a yönelik hava operasyonlarında çok sayıda terörist öldürüldü.

Ülkede teröristlere karşı kurulan Hadin Kai Operasyonu'nun Ordu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Rueben Kovangiya, yaptığı yazılı açıklamada, Borno ve Yobe eyaletlerinde teröristlere yönelik hava operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Kovangiya, operasyonlarda aralarında elebaşı Mallam Jidda'nın da bulunduğu onlarca Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin de yaralı olarak kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda sığınakların bombalanarak imha edildiğini bildiren Kovangiya, teröristlere ait çok silah, motosiklet ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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