Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Güncelleme:
Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkedeki terör ve silahlı çete tehditlerini ortadan kaldırmak için güvenlik güçlerini güçlendirmeye devam edeceğini belirtti. Tinubu, ülke genelindeki güvenlik sorunlarına karşı kararlılık gösterileceğini vurguladı.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkedeki terör ve silahlı çete tehditlerini ortadan kaldırmak için güvenlik güçlerini güçlendirmeye devam edeceğini belirterek, "Kararlılık ve dirençle kazanacağız." dedi.

Tinubu, başkent Abuja'da Cumhurbaşkanlığı konutunda düzenlenen Nijerya Ulusal Ekonomik Konseyi (NEC) Toplantısı'nda ülkedeki güvenlik sorunlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Hükümetin ülkedeki terör ve silahlı çete tehditlerini ortadan kaldırmak için güvenlik güçlerini güçlendirmeye devam edeceğini söyleyen Tinubu, "Kararlılık ve dirençle kazanacağız." dedi.

Tinubu, terör ve silahlı çete faaliyetlerinin ülke için "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Hepimizi geceleri uykusuz bırakan mesele budur. Ancak sizi temin ederim ki kazanacağız. Bu terör ve haydutluğu aşacağız." diye konuştu.

Nijerya, uzun süredir ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.

Ülkenin Kwara eyaletinde 3 Şubat'ta silahlı grupların düzenlediği saldırılarda 170 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
500

