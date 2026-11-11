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Niğde Valiliği Kadın Voleybol Takımı bölge ikincisi olup Türkiye Şampiyonası'na katılacak

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Niğde Valiliği Kadın Voleybol Takımı bölge ikincisi olup Türkiye Şampiyonası'na katılacak
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Niğde Valiliği Kadın Voleybol Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Voleybol İç Anadolu Bölge Finalleri'nde ikinci oldu. Takım, bu dereceyle İzmir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca kamu çalışanları arasında spor kültürünü geliştirmek amacıyla düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Voleybol İç Anadolu Bölge Finalleri'nde Niğde Valiliği Kadın Voleybol Takımı ikinci oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5-11 Kasım tarihleri arasında Nevşehir'deki Gülşehir Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, 13 ilden 22 erkek ve 21 kadın takımı olmak üzere toplam 43 takım ve 516 sporcu mücadele etti.

Niğde Valiliği Kadın Voleybol Takımı, elde ettiği dereceyle İzmir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Öte yandan, takımda mücadele eden sporculardan Derya Özgüleç, Nesrin Çokol ve Deniz Akın müsabakalardaki örnek davranışlarıyla fair play ödülüne layık görüldü.

Kaynak: AA
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