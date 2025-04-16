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Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Kaplan'dan zirai dona ilişkin açıklama Açıklaması

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Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, elma ağaçlarının zirai don nedeniyle zarar gördüğünü belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşıladık.

Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, elma ağaçlarının zirai don nedeniyle zarar gördüğünü belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşıladık." dedi.

Kaplan, Niğde Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda yaptığı açıklamada, nisan ayında 2,5 saat içinde 10 derecelik ani bir sıcaklık değişiminin ilk kez gözlemlendiğini söyledi.

Elma ağaçlarının zirai don nedeniyle zarar gördüğünü belirten Kaplan, 10-15 Nisan'da yaşanan don olaylarının sadece bu yılı değil, gelecek yılın rekoltesini de olumsuz etkileyeceğini dile getirerek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşıladık. Cumhurbaşkanımız, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı ve zirai don sigortası olmayan çiftçilerimizin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamaların hasar oranına göre karşılanması için Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmalarına başladığını söylemişti." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
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