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Niğde'de Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Protokolü İmzalandı

Niğde'de Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Protokolü İmzalandı
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Niğde'de işgücü piyasasının ihtiyacına yönelik yetiştirme programı için protokol imzalandı. İŞKUR ve TOBB'un işbirliğiyle gerçekleştirilecek eğitimler, işsizlerin mesleki yetkinliklerini artırmayı hedefliyor.

Niğde'de işgücü piyasasının talep ettiği niteliklere uygun işgücü yetiştirilerek istihdama katkı sağlanması amacıyla "Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı" protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Cahit Çelik başkanlığında Ticaret ve Sanayi Odası'nda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda imzalanan protokolle İŞKUR ve TOBB'un işbirliğinde tasarlanan mesleki eğitim kursu modelinde istihdama katkı sağlanması ve işsizlerin mesleki yetkinlikler geliştirmesi hedefleniyor.

Teorik ve pratik eğitim olmak üzere iki aşamada yürütülecek programda, kurs boyunca kursiyerlerin genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri kurum tarafından karşılanacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü veya üniversite tarafından onaylanan eğitim programlarında başarılı olanlara mesleki yeterlilik belgesi verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Cahit Çelik, programla işverenlerin çalıştıracakları kişileri işbaşında eğiteceğini ve istihdam edeceğini belirten Çelik, "Niğde'de bulunan organize sanayi bölgeleri, tam kapasite çalışıyor. Bu program çerçevesinde işsiz vatandaşlarımızı daha nitelikli hale getirmiş oluruz. Üniversite mezunu olanlarda işsizlik oranı biraz daha yüksek ama bu program herkese fırsat sunuyor yeter ki vatandaşlarımız çalışmak istesin." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol, Vali Cahit Çelik, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çiftçibaşı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ali Bingül, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Altunbaş, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Şenel, Ticaret Borsası Başkanı Zafer Uyanık ile Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Serdar Ecemiş tarafından imzalandı.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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