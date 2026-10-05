Niğde'de eski hükümlü İbrahim Tengiç, devlet desteğiyle 115 anaç hayvana ulaştı

Niğde'de yaşayan 34 yaşındaki eski hükümlü İbrahim Tengiç, devlet desteğiyle yeniden başladığı küçükbaş hayvancılıkta sürüsünü 1 yılda 115 hayvana çıkardı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki denetim sürecini tamamlayan Tengiç, engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteğinden yararlanmak için Niğde Koruma Kurulu Başkanlığına başvurdu.

Merkeze bağlı Elmalı köyünde hayvan almak için yaptığı başvuru kabul edilen Tengiç, Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) aldığı 20 küçükbaşla hayvancılığa yeniden başladı.

Tengiç, sürüsüne 50 hayvan da kendisi ekleyerek, tahliye olduktan sonra atıl durumdaki ağılını yeniden kullanmaya başladı.

Doğumlarla birlikte hayvan sayısını kısa sürede 115'e çıkaran Tengiç, yeni bir hayat kurmanın ve iş sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Eski hükümlü İbrahim Tengiç, AA muhabirine, daha önce de hayvancılıkla uğraştığını ve cezaevindeki eğitimlerini buna yönelik aldığını söyledi.

Cezaevine girdikten sonra da Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu atölyelerinde çalıştığını belirten Tengiç, şunları kaydetti:

"Eğitimlerde küçükbaş hayvancılığın olduğunu öğrenince gerekli yerlere başvurup oraya gittim ve kendimi geliştirdim. Bilmediklerim varmış, onları da öğrendim. Orada hem çalıştım hem de cezamı tamamladım. Çıkınca denetimli serbestliğe uğradığımda oradaki memur ağabeyler, küçükbaş hayvancılık destek projesi olduğunu söyledi. Hemen yazıldım, sonra da hiç umudum yokken proje çıktı. Yaklaşık 10 gün içinde hayvanları aldım. 20'sini devlet bana hibe etti, 50'sini de devlet bankası üzerinden aldım. Şu anda 115 anaç hayvanım var."

"Devletimizden Allah razı olsun"

Tengiç, hayvanlarını aldıktan sonra atıl durumdaki ağılını da yeniden kullanmaya başladığını belirterek, yaz aylarını burada geçirdiğini, kışın ise köye döndüğünü söyledi.

Cezaevlerindeki eğitimlerin hükümlüler için fırsat olduğunu vurgulayan Tengiç, "Devletimizden Allah razı olsun. Bana böyle bir ekmek kapısı açtılar. Cezaevinden çıktığımda hiçbir şeyim yoktu. Vesile oldular, ben de mücadele ederek 115 anaç hayvana ulaştım. Cezaevinden çıkanlara tavsiyem, denetimli serbestlik müdürlüklerine gittiklerinde bu tür projelere başvursunlar. Devletimiz özellikle küçükbaş hayvancılığın üstüne çok düşüyor. Devlet, hayvancılığa yönelenlerin elinden tutuyor." diye konuştu.

Tengiç, cezaevinden çıktıktan sonra kendisine yeni bir hayat kurma fırsatı veren projeden yararlanmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kaynak: AA