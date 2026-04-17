Niğde'de "Elma Üreticileri 2026 Yılı Buluşması" gerçekleştirildi

Niğde'de Elma Üreticileri Birliği tarafından "Elma Üreticileri 2026 Yılı Buluşması" düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Nedim Akmeşe, etkinlikte yaptığı konuşmada, Niğde'nin iklim yapısı, verimli toprakları ve üretim kültürüyle ülkenin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Elma üretiminde kentin güçlü bir konuma sahip olduğuna dikkati çeken Akmeşe, 2024'te yaklaşık 246 bin 900 dekar alanda elma üretimi yapıldığını dile getirdi.

Toplam elma üretimin 619 bin tonun üzerinde gerçekleştirildiğini vurgulayan Akmeşe, "Bu üretim hacmiyle Niğde, Türkiye genelinde ilk sıralarda yer alan illerden biri olmayı sürdürmektedir. Kentte yaklaşık 10 milyona yakın meyve veren ağaç varlığı ve 13 bini aşkın üreticimizle bu alanda güçlü bir üretim altyapısına sahibiz. Bu tablo, Niğde'de tarımın sadece bir ekonomik faaliyet değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi ve köklü bir üretim geleneği olduğunu açıkça göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de elma üreticilerin birlik çatısı altında toplanmasının önemine dikkati çekti.

Birliğin kurulması ve bu noktaya gelinmesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Özdemir, "Elimizden geldiği kadar sizlere destek olmaya çalışacağız. Elma bahçelerinden binlerce aile ekmek yiyor. Geçen seneki don bütün Niğde'yi etkiledi, Niğde neredeyse bugüne kadar böyle büyük bir kriz yaşamamıştı. İnşallah bu sene bereketli bir yıl geçer ve sonucu da bereketli olur. Elma bizim için çok önemli." dedi.

Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan da birlik üyelerini arttırarak kentte bir elma markası yaratmak istediklerini kaydetti.