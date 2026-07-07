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Niğde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Niğde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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Niğde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Nedim Akmeşe başkanlığında yapıldı. Toplam değeri 34 milyar lirayı aşan 167 projenin yürütüldüğü kentte, ödeneklerin yüzde 25,31'i harcandı.

Niğde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Nedim Akmeşe başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, yatırımcı kuruluşların temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

Vali Akmeşe, toplantıda yaptığı konuşmada, İl Özel İdaresi, genel bütçeye dahil kuruluşlar ve belediye başkanlıklarınca yürütülen toplam 167 projenin bulunduğunu söyledi.

Bu projelerin 47'sinin diğer kamu hizmetleri olduğunu belirten Akmeşe, 50'sinin tarım, 35'inin ulaştırma, 17'sinin eğitim, 7'sinin kültür-turizm, 3'ünün sağlık ve birinin madencilik sektörüne ait olduğunu ifade etti.

Kentte yürütülen 167 projenin toplam değerinin 34 milyar 405 milyon 527 bin lira olduğunu belirten Akmeşe, "Bu projeler için toplam 6 milyar 384 milyon 330 bin lira ödenek ayrılmış olup, bu ödeneğin 1 milyar 615 milyon 860 bin lirası harcanmıştır. Proje tutarına göre dönem içerisinde nakdi gerçekleşme oranı yüzde 25,31'dir." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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