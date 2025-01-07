Niğde Cumhuriyet Başsavcısı ve Adalet Komisyonu Başkanı 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren ve Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Süren, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın gücü", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Acısına sarılmış" fotoğrafını seçen Süren, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" karesine oy verdi.

Süren, "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Özdel'in "Namaz vakti" ve "Spor" kategorisinde ise Samır Jordamovıc'in "Gece atlayışı" fotoğrafını seçti.

Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü de "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen diktatör", "Haber" kategorisinde Belal Khaled'in "Bayram" fotoğrafına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü" karesine oy veren Ünlü, "Günlük Hayat" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Hüzme" ve "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafını seçti.