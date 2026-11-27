Niğde Belediyespor, Beşiktaş taraftarına yönelik polis şiddetine tepki gösterdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde Belediyespor, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında Batum'da oynanan maçta siyah-beyazlı taraftarlara yönelik polis şiddetini kınadı. Kulüp, Beşiktaş camiası ve etkilenen taraftarların yanında olduğunu, yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Nesine 3. Lig ekiplerinden Niğde Belediyespor, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan müsabakada siyah-beyazlı taraftarlara yönelik polis şiddetine tepki gösterdi.
Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş taraftarlarına yönelik orantısız müdahalenin şiddetle kınandığı belirtildi.
Açıklamada, "Niğde Belediyespor olarak Beşiktaş camiasının ve yaşanan olaylardan etkilenen taraftarların yanında olduğumuzu belirtiyor, yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.