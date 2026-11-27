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Nesine 3. Lig ekiplerinden Niğde Belediyespor, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan müsabakada siyah-beyazlı taraftarlara yönelik polis şiddetine tepki gösterdi.

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş taraftarlarına yönelik orantısız müdahalenin şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Niğde Belediyespor olarak Beşiktaş camiasının ve yaşanan olaylardan etkilenen taraftarların yanında olduğumuzu belirtiyor, yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA