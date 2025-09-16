NIATR Heyeti Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde İncelemelerde Bulundu

TÜRKİYE Nükleer Sanayi Derneği (NIATR) Başkanı Alikaan Çiftçi başkanlığındaki NIATR heyeti, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasını ziyaret etti. Akkuyu Nükleer A.Ş. yöneticileri ile NIATR yetkilileri Türk sanayicilerin projeye katılım olanaklarını konuştu.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, heyeti kabulünde projeyle ilgili sunum yaptı ve NIATR üyelerinin sorularını yanıtladı. Taraflar, Türk tedarikçilerin Akkuyu NGS projesine katılımını artırmaya yönelik iş birliği fırsatlarını görüştü.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, " Türkiye'de şekillenmekte olan yeni yüksek teknoloji sektörünün tüm paydaşlarıyla diyaloğa açığız. Akkuyu NGS'nin Türk tedarikçi sayısı şimdiden 2.000'i aştı ve projenin başlangıç aşamalarında belirlenen yerelleştirme oranı neredeyse iki katına çıktı. Projenin uzun vadeli ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak için yerel üretimin payını artırma fırsatlarını sürekli araştırıyoruz. NIATR ve üyeleriyle iş birliği bu hedeflere ulaşmamıza katkı sağlayacak ve Türk üreticilerin projeye katılımı için yeni perspektifler açacak" dedi.

Akkuyu NGS'nin 1'inci Güç Ünitesi'nin inşaat alanını gezen heyet üyeleri, Türkiye'nin ilk eğitim merkezini ziyaret ederek, burada santralin tam ölçekli kontrol odası simülatöründe eğitim alan Türk mühendislerle sohbet etti. NIATR temsilcileri, Akkuyu NGS'ye işletme ve yangın güvenliği sistemleri için tuzdan arındırılmış su sağlayacak, genel tesis tuzdan arındırma kompleksini de ziyaret ederek tesisle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

NIATR Başkanı Alikaan Çiftçi, "Akkuyu NGS ziyareti çok verimli geçti. Proje hakkında güncel bilgiler aldık. Türk sanayisinin katılım payını ve yeni üreticilerin dahil edilmesiyle yerelleştirme üretiminin genişletilmesi için iş birliği fırsatlarını konuştuk. Akkuyu NGS projesi sayesinde, Türkiye'nin nükleer sanayisinin gelişimi için büyük bir potansiyel görüyoruz" diye konuştu.