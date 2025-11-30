Haberler

Newcastle Limanı'ndaki Kömür Nakliyatları Protestolar Nedeniyle Askıya Alındı

Güncelleme:
Avustralya'nın Newcastle Limanı'nda fosil yakıt karşıtı protestolar nedeniyle gemi hareketleri üç saat boyunca durduruldu. Yüzlerce protestocu, kömür sevkiyatını engellemek için denize açıldı. Polis, göstericilere müdahale ederken birçok kişiyi gözaltına aldı.

Avustralya'daki kömür nakliyelerinin yapıldığı Newcastle Limanı'nda, fosil yakıt karşıtı protesto nedeniyle gemi hareketleri üç saat süreyle askıya alındı.

ABC News'ün haberine göre New South Wales (NSW) eyaletindeki "dünyanın en büyük kömür limanı" olarak bilinen Newcastle Limanı'nda 27 Kasım'da başlayan iklim protestoları, bugün de devam etti.

Yüzlerce gösterici, fosil yakıt kullanımını ve kömür sevkiyatını protesto etmek amacıyla küçük kayık ve kanolarla denize açıldı.

Polis, protestoların başından bu yana gemi kanalını engellemeye çalışan 141 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Liman yönetimi ise protestocuların kayık ve su araçlarıyla kömür gemilerinin yolunu kesmesi üzerine limandaki gemi trafiğini üç saatliğine durdurma kararı aldı.

Yönetim, Ragna isimli kömür gemisinin geri döndüğünü, 85 bin tonluk Cemtex Leader gemisinin ise dün polis uyarısı sonrası limana giriş yapamadığını açıkladı.

Protestoları düzenleyen çevre örgütü Rising Tide yetkilisi Zack Schofield, polisin gösterilere müdahalesinde "yanlış tutum" benimsediğini savundu.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
