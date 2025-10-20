Haberler

New York Borsası Haftaya Yükselişle Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü Dow Jones'un 500 puan artışıyla tamamladı. ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminde yaşanan uzlaşmacı açıklamalar, piyasaların olumlu bir görünüm kazanmasına katkı sağladı. Apple hisseleri ise iPhone talep trendinin güçlenmesiyle dikkat çekti.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,12 artarak 46.706,58 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,07 artışla 6.735,07 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,37 kazançla 22.990,54 puana çıktı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi ve bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle geçen hafta dalgalı bir seyrin izlendiği pay piyasalarında, haftanın ilk işlem gününde teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir görünüm öne çıktı.

ABD'li yetkililerin, Çin ile yaşanan ticaret gerilimine dair uzlaşmacı açıklamaları piyasalarda risk algısının azalmasına katkı sağlarken, iki ülke arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret gerilimini çözmeye yönelik müzakerelerin yeni turunun bu hafta Malezya'da yapılacağı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump da bugün yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de yapmayı planladıkları görüşmede, "çok adil" bir anlaşmaya varacaklarını ve "çok güçlü bir ticaret anlaşması "yapacaklarını düşündüğünü ifade etti.

Öte yandan ABD'de bütçe anlaşmazlığı nedeniyle federal hükümet, 1 Ekim'den bu yana kapalı kalmaya devam ederken, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, bugün verdiği röportajda, bu durumun hafta içinde sona ermesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Hassett, bu hafta bir anlaşma sağlanmaması halinde Beyaz Saray'ın, 20'nci gününe giren hükümetin kapalı kalma durumuna son vermek için daha güçlü adımlar atmaya hazır olduğunu belirtti.

Hükümetin kapalı olması ekonomik veri akışını aksatırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısı öncesinde cuma günü açıklanacak enflasyon verisi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Kurumsal tarafta ise Apple hisselerindeki yükseliş dikkati çekerken, analistlerin iPhone'lara yönelik talep trendinin güçlendiğine işaret etmesiyle şirketin hisseleri yüzde 3,9 değer kazandı.

Tesla, Ford, Netflix, Procter & Gamble, Coca-Cola, IBM ve Intel gibi büyük şirketlerin bu hafta açıklaması beklenen finansal sonuçları da piyasaların gündeminde yer alıyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Güncel
Netanyahu, üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti: Nöbet tutuyoruz

Üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti! Üstelik Meclis'te
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti

Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
WhatsApp'ta 'kullanıcı adı' dönemi! Şimdiden rezervasyon yapmanız gerek

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Önceden rezervasyon almak şart
Napoli Başkanı De Laurentiis: 23 yaşından sonra futbolcular milli takıma çağrılmamalı

Napoli başkanından olay çağrı: O futbolcular milli takıma alınmasın
Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı

Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy cezaevine giriyor

Bir zamanlar dünyanın en güçlü liderlerindendi! Yarın hapse giriyor
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
Beşiktaş'tan bomba Cengiz Ünder kararı

Beşiktaş'tan bomba Cengiz kararı
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi

İşte çarşaflı erkeğin ifadesi! Neden sorusuna verdiği yanıt ilginç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.