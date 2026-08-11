Haberler

New York borsası düşüşle kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York borsası, ABD-İran anlaşma iyimserliğinin azalmasıyla düşüşle kapandı. Dow Jones yüzde 0,34, S&P 500 yüzde 0,32, Nasdaq yüzde 0,60 geriledi. Petrol fiyatları enflasyon endişelerini artırırken, gözler yarın açıklanacak TÜFE verilerinde.

New York borsası, ABD ile İran arasında gerilimin sona erdirilmesine yönelik bir anlaşmanın sağlanabileceğine dair iyimserliğin azalmasıyla günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 180 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,34 azalarak 53.791,85 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 azalışla 7.728,20 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,60 kayıpla 26.445,45 puana geriledi.

ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında olmaya devam ederken iki ülke arasında bir anlaşmaya varılabileceğine yönelik beklentilerin zayıflaması piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin İran'a yönelik savaşı sona erdirmesi ve İran'ın bloke edilen mal varlıklarını serbest bırakması gerektiğini belirterek, Washington'un İran'ın şartlarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi.

Söz konusu gelişmelerle petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir enflasyon endişelerini canlı tutarken ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Geçen hafta açıklanan ve temmuzda istihdam artışının zayıfladığını gösteren verilerin ardından gelecek enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonominin şu anda karşı karşıya olduğu en büyük sorunun enflasyon olduğunu belirtti.

Teknoloji hisselerindeki düşüşler de piyasalar üzerinde baskı oluşturdu. ABD'li teknoloji şirketlerinden Alphabet'in hisseleri yüzde 3,6, Amazon hisseleri yüzde 2,1 ve SpaceX hisseleri yüzde 3,9 değer kaybetti.

Kaynak: AA
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'dan suçla mücadelede 3'lü mekanizma

İki komşu ile üçlü mekanizma! Kanayan yarayla ortak mücadele edilecek
Erzurum ile Rize arasındaki mesafeyi 52 kilometre kısaltacak dev tünelin inşası hız kazandı

İki kent arasındaki mesafe kilometrelerce birden kısalacak
“Demirtaş’ın durumu belirsiz” sözlerine Feti Yıldız’dan yanıt: Yasa kapsamında

Durumu belirsiz denildi: Bahçeli'nin kurmayı canlı yayına not gönderdi
Ayva ağacı tartışması kanlı bitti! Yeğeni amcasını başından vurarak öldürdü

İncir çekirdeğini doldurmayacak sebeple amca katili oldu

Yolda karşılaştığı husumetlisini bıçakla öldürdü

Yolda karşılaştığı husumetlisini korkunç biçimde katletti
Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking'i ilgilendiren teklif TBMM'de: İzin belgesi şartı geliyor

9 yıldır Türkiye'de erişime engelliydi! O uygulama geri dönüyor
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez evlendi! 10 yıllık ilişkide mutlu son

Ünlü çift resmen evlendi!