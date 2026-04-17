New York Belediye Başkanı Mamdani, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının ekonomik boyutunu eleştirdi Açıklaması

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ekonomik gerekçelerle karşı çıkılması gerektiğini vurgulayarak, bu saldırıların maliyetinin işçi sınıfı Amerikalılar için kullanılabileceğini ifade etti.

NBC News kanalının "Meet the Press" programına konuk olan Mamdani, ABD-İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ülke için doğurduğu ekonomik sonuçlarına tepki gösterdi.

Ayrıca Mamdani, saldırılarda harcanan milyarlarca doların "ülkenin dört bir yanındaki işçi sınıfı Amerikalılar" için ayrılabileceğini kaydederek, "Her zaman savaş için paramız var ama yoksulları doyurmak için yok." dedi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı ve 8 Nisan'da ateşkesle sonuçlanan saldırıların Washington'a maliyetinin yaklaşık 28 milyar doları bulduğu belirtiliyor.

Pakistan'daki müzakerelerde anlaşmaya varılamamıştı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
