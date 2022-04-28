Nevşin Mengü hacker'ların kurduğu WhatsApp grubunu paylaştı! İçlerinde Cüneyt Özdemir'le Fatih Portakal da var
- Güncelleme:
Gazeteci Nevşin Mengü, çok sayıda kişinin kişisel bilgilerini ele geçiren ve karşılığında kripto para isteyen hacker grubuna ilişkin sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Hacker'ın İsmail Saymaz, Cüneyt Özdemir ve Fatih Portakal gibi gazetecilerin de aralarında bulunduğu bir WhatsApp grubu kurduğu ortaya çıktı.
Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından bir hacker'ın WhatsApp grubu kurarak bilgilerinin ellerinde olduğunu iddia ettiğini paylaştı.
WhatsApp grubuna Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Fatih Portakal ve Cüneyt Özdemir gibi gazeteciler dâhil edildi. Hacker olduğunu iddia eden kişi, gruba gönderdiği mesajda vesikalık fotoğraflardan ev adreslerine kadar tüm bilgilerin ellerinde olduğunu söyledi.
Hacker bu bilgilerin karşılığında ise 1 adet Ethereum coini talep etti. Rus asıllı bir hacker grubu olduklarını söyledikleri mesajda "Bu bir tehdit mesajıdır. Kolluk kuvvetlerine haber vermeyin" ifadelerine yer verildi.
Mengü ise bu olaya ait konuşma kayıtlarını yayınlayıp, şu tweet'i attı: "Memleketin hacker'ı bile gerizekalı. Adam kimlik bilgilerini çalmış, haraç istiyor. Adam kimliğini çaldığı kişilerden Whatspp grubu kurdu, gruba dayısını da ekledi"