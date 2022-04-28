Nevşin Mengü hacker'ların kurduğu WhatsApp grubunu paylaştı! İçlerinde Cüneyt Özdemir'le Fatih Portakal da var

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından bir hacker'ın WhatsApp grubu kurarak bilgilerinin ellerinde olduğunu iddia ettiğini paylaştı.

ÜNLÜ GAZETECİLERİ BİR GRUBA TOPLAMIŞ

WhatsApp grubuna Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Fatih Portakal ve Cüneyt Özdemir gibi gazeteciler dâhil edildi. Hacker olduğunu iddia eden kişi, gruba gönderdiği mesajda vesikalık fotoğraflardan ev adreslerine kadar tüm bilgilerin ellerinde olduğunu söyledi.

KRİPTO PARA İSTEDİ

Hacker bu bilgilerin karşılığında ise 1 adet Ethereum coini talep etti. Rus asıllı bir hacker grubu olduklarını söyledikleri mesajda "Bu bir tehdit mesajıdır. Kolluk kuvvetlerine haber vermeyin" ifadelerine yer verildi.

MENGÜ, TWİTTER'DA PAYLAŞTI

Mengü ise bu olaya ait konuşma kayıtlarını yayınlayıp, şu tweet'i attı: "Memleketin hacker'ı bile gerizekalı. Adam kimlik bilgilerini çalmış, haraç istiyor. Adam kimliğini çaldığı kişilerden Whatspp grubu kurdu, gruba dayısını da ekledi"