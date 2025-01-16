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Nevşehir Valisi Ali Fidan, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Nevşehir Valisi Ali Fidan, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Nevşehir Valisi Ali Fidan, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve seçtiği fotoğraflarla ilgili açıklamalarda bulundu. Özellikle 'Özgür Suriye' kategorisindeki çalışmalara dikkat çekti.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Fidan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Fidan, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Katliamın izleri" fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde Akın Çeliktaş'ın "Gökyüzünde protesto", "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" fotoğraflarını oylayan Fidan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Alper Tüydeş'in "Otlar arasında" adlı karesini seçti.

Fotoğrafların her birinin çok kıymetli olduğunu belirten Vali Fidan, "Anadolu Ajansı hem ülkemizden hem diğer ülkelerden önemli haber ve görselleri bizlere ulaştıran milli haber ajansımızdır. Biz, fotoğraflar arasında seçim yaparken özellikle, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma dikkati çeken, sıcak hava balonlarının Kapadokya'nın muhteşem manzarasında Filistin kefiyesi ile 'özgür Filistin, özgür Gazze' sloganıyla uçtuğu fotoğrafa da oy verdik. 2025 yılının soykırımın sona erdiği, gözyaşı ve kanın durduğu, çocukların gülerek oynadığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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