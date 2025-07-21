Nevşehir'in İl Oluşunun 71. Yıl Dönümünde Coşkulu Etkinlik

Nevşehir'in il oluşunun 71. yıl dönümü dolayısıyla belediye tarafından konser düzenlendi.

Tarihi kayadan oyma yamaç yerleşimi Kayaşehir'de gerçekleştirilen etkinlik, halk oyunlarıyla başladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, programda, kent halkının hayalini kurduğu bir şehir imar etmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

Kentin il oluşunun 71. yıl dönümünün heyecanını tüm vatandaşlarla birlikte yaşadığını kaydeden Arı, "Bu şehrin ekonomik kaderini değiştirecek yer burası. Gençlerimize istihdam kapısını açacak yer Kayaşehir. Burası tam anlamıyla turizme açıldığı zaman bu şehir yıldız gibi parlayacak ve makus tarihi değişecek. Son bir yılda 500 bin turistin ziyaret ettiği bu alana yeni yatırımlar ve projeler ortaya koyarak geleceğe dair sağlam adımlar atıyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından sanatçı İsmail Altunsaray sahne aldı.

Programın sonunda Başkan Arı ve eşi Melek Arı tarafından Altunsaray'a plaket ve çiçek takdim edildi.

Etkinlikler çerçevesinde Yeni Mahalle'de belediye ait kafenin açılışı gerçekleştirilirken, Kayaşehir manzaralı butik otelin temeli atıldı.