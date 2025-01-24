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Nevşehir İl Jandarma Komutanı Öksüz, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Nevşehir İl Jandarma Komutanı Öksüz, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Nevşehir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, 2024 yılına damga vuran fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve seçimler yaptı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Öksüz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Yaşam" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Öksüz, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Duvar Yazıları" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece Nöbeti", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Saklı" fotoğraflarını tercih eden Öksüz, "Günlük Hayat" kategorisinde Himanshu Sharma'nın "Güneşi Yutan Deve", "Spor" kategorisinde ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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