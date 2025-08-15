Nevşehir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Nevşehir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Nevşehir'de, düzensiz göçmenleri taşıdığı belirlenen bir otomobile yapılan operasyonda, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla iki kişi tutuklandı. Düzensiz göçmenler, emniyete götürüldü ve diğerleri sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

Nevşehir'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik kentte çalışma yürüttü.

Düzensiz göçmenleri taşıdığı belirlenen otomobili takibe alan polis, aracı kent merkezi girişinde durdurdu.

Araçta bulunan Afganistan uyruklu M.N.B, S.T, A.G.G, K.İ.K, F.M, M.Z.N. ve R.A.M. emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N.B. ve S.T, çıkarıldıkları hakimlikçe göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

Diğerleri ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Zanlıların, Rize'den aldıkları düzensiz göçmenleri kişi başı 25 bin lira karşılığında Ankara, Konya ve Kayseri'ye götürmek üzere anlaştıkları öğrenildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
