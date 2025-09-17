Haberler

Nevşehir'de Çocuklar Geleneksel Oyunlarla Eğlendi
Nevşehir'de Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun 'Geleneksel Oyunlar Tırı' etkinliği kapsamında çocuklar, halat çekme, koca ayak, mangala gibi geleneksel oyunları oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Etkinlik, kültürel mirası yaşatmayı hedefliyor.

Nevşehir'de çocuklar, Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun "Geleneksel Oyunlar Tırı"nda eğlenceli vakit geçirdi.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2 No'lu futbol sahasına konuşlandırılan tırda bir araya gelen çocuklar, geleneksel oyunları oynama fırsatı buldu.

Burada oluşturulan parkurda yer alan halat çekme, koca ayak, mangala, çember çevirme ve mas güreşi gibi oyunları deneyimleyen çocuklar, doyasıya eğlendi.

Oynayan çocukların mutluluklarına ortak olduklarını ifade eden Alan Koordinatörü Gülyeter Yaşar, AA muhabirine, 2 Mayıs'ta Ankara'dan yola çıkan tırın, 81 ilde çocuklarla buluşacağını, Nevşehir'in ise 42. durakları olduğunu söyledi.

Yetişkinlerin geçmişe yolculuk yaptığı etkinlikte yüz binlerce çocuğun kalbine dokunduklarına inandıklarını anlatan Yaşar, "Kültürel mirasımızı yaşatırken yeni nesle de aktarmaya çalıştığımız faaliyet içerisindeyiz. Bir tır dolusu mutluluğumuzu her gittiğimiz şehirde paylaşıp bir sonraki istasyonumuz için daha da çoğaltıyoruz. Mangala, 12 taş, mas güreşi, halat çekme gibi geleneksel oyunlarımızı da çocuklarla deneyimleyip keyifli vakit geçirmeye çalışıyoruz." dedi.

Yaşar???????, Nevşehir'deki bir günlük programın ardından tırın yarın Kırşehir'de olacağını belirtti.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
