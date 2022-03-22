NEVRUZ PAZARI, İKİ YILIN ARDINDAN AÇILDI

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, Nevruz Bayramı nedeniyle tatile gelen İranlı turistlerin alışveriş yapması için 10 yıldır kurulan 'Nevruz Pazarı', pandemiyle geçen iki yılın ardından yeniden kuruldu.

Antalya'nın Lara-Kundu turizm bölgesinde, Nevruz Bayramı nedeniyle İran'dan gelen turistler için kurulan 'Nevruz Pazarı', iki yıl aradan sonra yeniden açıldı. Nevruz tatili nedeniyle Antalya'da bulunan İranlı turistler için kaldırım üzerine açılan stantlarda, bir önceki sezonun ürünleri satılıyor. 25 liradan tişört, 150 liradan kot pantolonların satıldığı pazara, İranlı turistler kadar yerli halk da ilgi gösteriyor. Standlarda saatten gözlüğe, çantadan ayakkabıya, tekstilden Türk mutfağına lezzet katan farklı renk ve kokudaki baharatlara kadar birçok ürün satılıyor. Ucuzluk pazarı olarak da adlandırılan pazarda, ürünler İranlılarla buluşuyor. Bir hafta süresince açık kalması planlanan pazarı, çevre esnafı da sezon öncesi can suyu olarak adlandırıyor.

İRANLI TURİSTLER ALIYOR

Nevruz Bayramı nedeniyle Antalya'ya gelen İranlı turistler sayesinde bölgede alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Bölge esnafından Mehmet Balık, İranlılara yönelik bu pazar tarzının ilk kez 10 yıl önce açıldığını, son iki yıldır pandemi nedeniyle kurulamadığını belirtti. Balık, "Yaz sezonu öncesi elimizde kalan ürünleri bu şekilde eritiyoruz. Antalya'da hava çok güzel. İranlı turistler bu pazarı yıllardır geldikleri için biliyor. Bayramlarını kutlarken, aynı zamanda alışveriş yapıyorlar" dedi.

ESNAFA TURİZM SEZONU ÖNCESİ CAN SUYU

Nevruz pazarının uzun yıllardır kurulduğunu ve bölge esnafına destek olduğunu kaydeden Kemerağzı Mahallesi Kundu Esnafları Koruma Derneği Başkanı Metin Kanmaz, "Pandemi nedeniyle iki yıl kuramadığımız pazarı bu yıl açtık. İranlı turistler ilk günden büyük ilgi gösterdi. Bölge ekonomisine katkısı olduğu kadar esnaf için de can suyu. Bir yıl önce satamadıkları, ellerinde kalan ürünleri burada üçte bir fiyatına tezgaha koyup satıyorlar. İranlılar kadar yerli halk da burada alışveriş yaparak ev ekonomilerine katkıda bulunuyor" dedi.

Nevruz Bayramı'nı Antalya'da kutlamak için ailesiyle birlikte geldiğini anlatan İranlı Emir Ruşen, "Antalya'ya dördüncü kez geldik. Hava çok güzel. Bayramda gelmeye özen gösteriyoruz. Bu pazarı daha önceki yıllardan biliyorum. Ucuz ve güzel. Alışveriş yapıyoruz" dedi.