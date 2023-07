Neşesi ve sahne enerjisiyle hatırlanan MFÖ'nün başarılı ismi: Özkan Uğur

MFÖ müzik grubuyla tanınan müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, enerjisi, neşesi ve güler yüzüyle anılıyor.

Uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığının ardından 69 yaşında vefat eden sanatçı, 17 Ekim 1953 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Tam adı Raif Özkan Uğur olan sanatçı, Hurşit ve Nahide Uğur çiftinin beşinci çocuğuydu.

Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda ilk öğrenimini tamamlayan Uğur, burada mandolin ile tanıştı. Fenerbahçe Lisesi'nde okurken müziğe gittikçe bağlanan Özkan Uğur, ilk olarak "Atomikler" adında amatör bir grup kurdu ve dönemin popüler şarkılarını yorumladı.

Müzik hayatına 1970'te başladı

Profesyonel müzik hayatına 1970'te birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başlayan Uğur, 1971'de Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu "Kaygısızlar"la bas gitaristliğe başladı.

O dönem Sadık Kuyaş da grupta bas gitaristlik yapmaktaydı. Bir süre beraber çaldıktan sonra Kuyaş gruptan ayrıldı ve Uğur grubun tek bas gitaristi oldu.

Uğur, "Kaygısızlar"ın dağılmasından sonra 1972'de Barış Manço'nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu rock grubu "Kurtalan Ekspres" adlı grubun ilk kadrosunda yer aldı.

Grubun ilk plaklarından sonra Barış Manço askere gitti. Manço'nun askere gitmesinin ardından grup bir süreliğine dağılınca Özkan Uğur, Aydın Çakuş ve Nur Yenal ile birlikte "Ter" grubunu kurdu. Grup, o dönem kendi grubunu dağıttı ve Erkin Koray ile birleşti, ayrıca 1972'de "Hor Görme Garibi / Züleyha" 45'liğini çıkardı.

Kurtalan Ekspres'te uzun yıllar görev aldı

Barış Manço'nun askerden dönmesiyle Özkan Uğur tekrar Kurtalan Ekspres'e döndü. 1973-1974 yılları arasında bu grupla çalıştı, 2 plak kaydında yer aldı.

Uğur, 1974'te gruptan ayrıldıktan sonra eski arkadaşları Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le hazırladığı stüdyo albümünde de bas çaldı. Kurtalan Ekspres'te 1976'da kısa süreli bas gitarist, 1978'de Anadolu turnesi için de gitarist olarak grupta yer aldı.

Usta gitarist, 1974'te Kurtalan Ekspres'ten arkadaşı Murat Ses ile bir süre Edip Akbayram'ın Dostlar Orkestrası'nda çaldı. Ancak müzikal anlaşmazlıklardan dolayı buradan da ayrıldı.

Anadolu rock müziğinin başka bir ünlü ismi olan Ersen ve Dadaşlar grubuna Taner Öngür'ün yerine bas gitara geçen Özkan Uğur, Selda Bağcan ile "Selda ve Dadaşlar" adıyla çıkan Türkülerimiz LP'sinde bas gitar çaldı. 1976'da Seyhan Karabay ve Kardaşlar grubunun bir 45'liğinde de yer aldı.

Fuat Güner ve Mazhan Alanson ile 1976'da yine " İpucu Beşlisi" grubuna geçen Uğur, toplulukla bir 45'lik yayımlayıp, Seyyal Taner ile çalıştı.

Grubun dağılmasıyla 1978'de Galip Boransu ve Cengiz Teoman ile Grup Karma'yı kurdu. Bu grup ile katıldıkları 1978 Türkiye Eurovision elemelerinde bestesi Galip Boransu'ya ait "İmkansız" adlı şarkı 4. oldu.

MFÖ ile "Ele Güne Karşı Yapayalnız" albümüyle üne kavuştu

Nevi şahsına münhasır kişiliği, sempatikliği ve canlı performanslardaki hareketliliğiyle oldukça renkli bir sanatçı profili çizen Özkan Uğur, 1980'lerin başında Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le birlikte ünlü isimlerle çalıştı.

Uğur, 1980-1983 arasında Fuat Güner'le birlikte ayrıca Ferhan Şensoy'un "Şahları da Vururlar" ve "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak bulundu.

Sanatçı, o günleri bir söyleşide anlatmıştı:

"Ben askerden geldikten sonra Fuat, Ferhan Şensoy'un 'Şahları da Vururlar' oyununun müziklerini yapmıştı. Bana, 'gel birlikte icra edelim bunu' demişti. Biz de arada oyunun bazı sahnelerinde oyunculuk denemelerinde bulunmuştuk. Benim için oyunculuk orada başladı. Tiyatronun tozunu yutmuş oldum. Sonrasında da devamı geldi. Sinema, birkaç sezon da Devlet Tiyatrosu. Ardından 'İkinci Bahar' dizisi geldi, benim için bir okuldur. 'Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor' oyununu 2 sezon oynadım."

Mazhar, Fuat ve Özkan üçlüsü olarak MFÖ topluluğu 1984'te çıkardıkları ilk albümleri "Ele Güne Karşı Yapayalnız" ile üne kavuştu.

Bunu, 1985 yılında "Peki Peki Anladık", 1986'da "Vak The Rock", 1987'de "No Problem", 1989'da "Best of MFÖ", 1990'da "Geldiler", 1992'de "Agannaga" ve "Dönmem Yolumdan", 1995'te rock sound ağırlıklı "M.V.A.B", 2003'te 2 şarkılık maksi single "MFÖ" ve tamamıyla yeni parçalardan oluşan "MFÖ Collection", 2006'da "AGU" ve 2011 yılında "Ve MFÖ" izledi.

MFÖ'nin 12 akustik şarkıdan oluşan yeni albümü "Kendi Kendine" de 30 Mayıs 2017 tarihinde müzik marketlerdeki yerini aldı.

Topluluk, 1985'te "Diday Diday Day" ve 1988'de "Sufi" şarkısı ile olmak üzere iki kez Türkiye'yi Eurovision'da da temsil etti.

Aynı zamanda 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde "Müzik" alanındaki ödülün, "Türk pop ve rock müziğinde kültürel kimliğin temsiline verdikleri önem ve kırk yılı aşkın süredir devam ettirdikleri müzik çizgilerindeki istikrar ve başarıları dolayısıyla" MFÖ'ye verilmesi kararlaştırılmıştı.

Vokalleri tenor ses rengi ile başarıyla seslendirdi

Özkan Uğur, MFÖ'de bas gitar çalarken, aynı anda zor derecedeki vokalleri tenor ses rengi ile başarıyla seslendirdi. Ayrıca sanatçının hiçbir anlama gelmeyen sözlerle yaptığı şarkılar da bulunuyor.

Yayınladıkları birçok şarkıda besteciliğiyle de dikkati çeken Uğur, "Lay Lili Lili Lay", "Mecburen", "No Problem", "New York Sokaklarında" gibi şarkıların bestesine imza attı ve "Hep Aynı" şarkısının bas performansıyla dikkati çekti.

"Bazen", "Amanın Aman", "O Neydi O" gibi bestelerinin vokalinde de yer alan Uğur, "Ali Desidero" ve "İdare Edip Gidiyoruz" şarkılarında ses rengini değiştirerek vokalle düet yaptı.

Özkan Uğur, grup üyeleri içinde solo albüme sahip olmayan tek sanatçıydı. İlk yayınladığı solo şarkı "Karışık Pizza" filminin müziği olan "Maksat Muhabbet Olsun" parçası oldu. Sanatçının "G.O.R.A." filmi için yazdığı "Olduramadım" ise ikinci şarkısı oldu.

Müzik dünyasında birçok ismin albümlerinde vokallerde yer alan Uğur, Ayşegül Aldinç'in "Bir Kız", "Ne Güzel", "Nenni" şarkılarının bestelerine, Sertab Erener'in "Kera" ve Yavuz Çetin'in "Fanki Tonki Zonki" parçalarının sözlerine imza attı.

Uğur, en son 2016'da DMC'den "Aynada" teklisini dinleyicilerin beğenisine sundu.

Birçok dizi ve filmde rol aldı

Sinema alanında ise usta sanatçı 1988'de Fuat Güner ve Mazhar Alanson'un da rol aldığı "Arkadaşım Şeytan" filmiyle beyazperdeye adım attı.

Uğur, aralarında 1996'da Yavuz Turgul'un yönettiği "Eşkiya"nın yanı sıra "Komser Şekspir", "Alacakaranlık", "A.R.O.G.", "G.O.R.A.", "Yahşi Batı" ve "Pek Yakında"nın bulunduğu birçok filmde rol aldı.

"İkinci Bahar", "Yeter Anne", "İstanbul Şahidimdir", "Cennet Mahallesi", "Kısık Ateşte 15 Dakika" ve "Türk Malı" dizilerinde de oynayan Uğur, "Ağırlığınca Altın" ve "Özkan'la Kaç Para" yarışmalarını da başarıyla sundu.

Sanat hayatı boyunca oyunculukla müziği birlikte sürdüren ünlü müzisyen, kendisiyle yapılan röportajlarda müziğin kendisi için her zaman öncelikli bir yerde durduğunu dile getirdi.

Küçüklükten beri müziğe ilgi duysa da oyuncu olmak isteyen Özkan Uğur, bir röportajında ise şunları kaydetmişti:

"Anneme, babama zamanında çok yalvarmıştım 'beni konservatuara yazdırın' diye ama iyi ki de yazdırmamışlar. MFÖ olmazdı bu sefer de. MFÖ'süz bir hayat da düşünemiyorum, bunu her zaman söylerim. Müzik benim en önde düşündüğüm bir hadisedir. Hani oyunculuk mu ön plana geçti, müzik mi? İkisi de beraber yürüyor şimdi ama benim kendimi en iyi ifade edebildiğim kısım müziktir. Ama oynamaktan da keyif alıyorum. Yalnızca o karakteri benim içime sindirmem lazım. O karakterin içine giriyorsam, zaten olayı da kabul ediyorum. Ama giremiyorsam kabul etmiyorum."

Özkan Uğur, Devlet Opera ve Bale sanatçısı Aysun Aslan ile evlendi ve çiftin Alişan isimli bir oğlu oldu.

Usta sanatçı, 2013'te yakalandığı lenf kanserini atlattıktan sonra 2020'de tekrar kanser tedavisi görmeye başlamıştı. Yaklaşık birbuçuk aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Uğur, akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle tedavilere yanıt vermedi ve bugün hayata veda etti.

Özkan Uğur için 11 Temmuz'da saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlenecek. Uğur'un cenazesi, aynı gün Taksim Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.