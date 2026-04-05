Nepal, petrol krizi nedeniyle haftalık tatili iki güne çıkardı

Nepal, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin yol açtığı petrol tedarikindeki aksaklıklar nedeniyle devlet daireleri ve eğitim kurumlarında haftalık tatili cumartesi ve pazar günlerini kapsayacak şekilde iki güne çıkardığını duyurdu.

The Kathmandu Post gazetesine göre Hükümet Sözcüsü Sasmit Pokharel, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından karara ilişkin açıklama yaptı.

Pokharel, petrol tedarikinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle pazar günleri kamu kurumları ve okulların kapatılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Bakanlar Kurulu ayrıca, petrol ve dizel yakıtlı araçların elektrikli araçlara dönüştürülmesini kolaylaştıracak yasal düzenlemelerin hazırlanmasına karar verdi.

Nepal'de haftalık resmi tatil yalnızca cumartesi günü uygulanırken, yeni kararla pazar günü de kamu tatili kapsamına alındı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.