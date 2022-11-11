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Nepal'in Başkenti Katmandu'da Sama Chakeva Festivali Kutlandı

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Nepal'in Başkenti Katmandu'da Sama Chakeva Festivali Kutlandı

KATMANDU, 11 Kasım (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da 8 Kasım'da kutlanan Sama Chakeva, Tharu toplumu tarafından kız ve erkek kardeşler arasındaki sevgi dolu ilişki vurgulanarak, uzun ömür, sağlık ve refah için dua edilerek kutlanıyor.

Nepal'in Başkenti Katmandu'da Sama Chakeva Festivali KutlandıNepal'in başkenti Katmandu'da geleneksel kıyafetleri içindeki kızlar Sama Chakeva festivalinin kutlamalarına katılıyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

KATMANDU, 11 Kasım (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da 8 Kasım'da kutlanan Sama Chakeva, Tharu toplumu tarafından kız ve erkek kardeşler arasındaki sevgi dolu ilişki vurgulanarak, uzun ömür, sağlık ve refah için dua edilerek kutlanıyor.

Kız kardeşler, Sama Chakeva'nın hikayesinde bahsedilen karakterlerin kilden heykelciklerini yapıyor. Kızlar, kutlama için küçük Sama ve Chakeva'nın heykelleri, mumlar, sürmeler ve kilden günlük kullanım aletleri içeren bir sepetle Chhath'taki ghatların (ölü yakma yerlerinin) yakınında toplanıyor.

Nepal'in Başkenti Katmandu'da Sama Chakeva Festivali KutlandıNepal'in başkenti Katmandu'da geleneksel kıyafetleri içinde bir kız, Sama Chakeva festivalinin kutlamalarına katılıyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in Başkenti Katmandu'da Sama Chakeva Festivali KutlandıNepal'in başkenti Katmandu'da Sama Chakeva festivali sırasında bir kız kilden heykelcik yapıyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in Başkenti Katmandu'da Sama Chakeva Festivali KutlandıNepal'in başkenti Katmandu'da Sama Chakeva festivali sırasında bir kız kilden heykelcik yapıyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in Başkenti Katmandu'da Sama Chakeva Festivali KutlandıNepal'in başkenti Katmandu'da geleneksel kıyafetleri içinde kızlar, Sama Chakeva festivalinin kutlamalarına katılıyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in Başkenti Katmandu'da Sama Chakeva Festivali KutlandıNepal'in başkenti Katmandu'da geleneksel kıyafetleri içindeki kızlar, Sama Chakeva festivalinde dans ediyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in Başkenti Katmandu'da Sama Chakeva Festivali KutlandıNepal'in başkenti Katmandu'da geleneksel kıyafetleri içindeki kızlar Sama Chakeva festivalinde dans ediyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in Başkenti Katmandu'da Sama Chakeva Festivali KutlandıNepal'in başkenti Katmandu'da geleneksel kıyafetleri içinde bir kız, Sama Chakeva festivalinin kutlamalarına katılıyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua) 

Kaynak: Xinhua / Güncel

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