Nepal'de Sosyal Medya Yasağına Tepkiler: Protestolar ve Cenaze Törenleri

Nepal'de sosyal medya yasağı kaynaklı protestolar sırasında hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze törenlerine binlerce kişi katıldı.

Telegraph India'nın haberine göre, Güney Asya ülkesindeki protestolarda hayatını kaybedenler için başkent Katmandu'da cenaze törenleri düzenlendi.

Geçiş töreniyle cenazeler Maharajgunj'da bölgesindeki Tribhuvan hastanesinden, tarihi Pashupati Aryaghat tapınak bölgesine taşındı.

Törende yas tutanlar, sosyal medya yasaklarına karşı düzenlenen gösterilerde hayatını kaybedenlerin anısına binlerce kişi çiçek ve pankart taşıdı.

Geçici hükümetin yeni İçişleri Bakanı Om Prakash Aryal, kabine toplantısının ardından gazetecilere açıklamasında, 17 Eylül'de ülke genelinde yas ilan edildiğini bildirdi.

OnlineKhabar'in haberine göre, yas kapsamında kamu kurum ve kuruluşları 17 Eylül'de kapalı olacak ve ulusal bayraklar yarıya indirilecek.

Hayatını kaybedenlerin her birinin ailesine toplamda 1,5 milyon Nepal rupisi (10 bin 640 dolar) nakdi tazminat sağlanacak.

Protestolarda ölenlerin anısına "Z Kuşağı Farkındalık Parkı" kurulacak.

Tarihi Pashupati Aryaghat tapınak bölgesi, ülkedeki en büyük açık hava krematoryumlarından biri olarak biliniyor.

Nepal'deki protestolar

Nepal'de 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformlarına erişim, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için verilen süre içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle engellenmişti.

Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzlukların yanı sıra sosyal medya yasağını protesto etmek için parlamentoya doğru yürüyüşe geçmişti.

Şiddetlenen protestolarda polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanmıştı. Olaylarda 72 kişi hayatını kaybetmişti.

Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıklamış, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav, görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

Bu açıklamalara rağmen yatışmayan gösteriler, siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlenmesi, Nepal Kongre Partisinin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento, yüksek mahkeme ve Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutunun ateşe verilmesiyle sürmüştü.

Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başlamıştı.

Nepal Başbakanlık Ofisinden 9 Eylül'de yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete yönelik tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği bildirilmişti.

Diğer yandan, hapishanelere baskın düzenleyen protestocuların idari binaları ateşe vermesi ve geçişleri açık bırakması sonucu ülke genelindeki 25'ten fazla hapishaneden binlerce mahkum firar etmişti.

Nepal'in eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, 12 Eylül'de geçici başbakan olarak yemin edip göreve başlamıştı. Ülkede Mart 2025'te seçimler düzenlenmesi planlanıyor.