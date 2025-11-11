Nepal'de Muson Mevsiminde 140 Can Kaybı

KATMANDU, 11 Kasım (Xinhua) -- Nepal'de bu yıl 135 gün süren muson mevsimi boyunca yağış kaynaklı afetlerde 140 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu salı günü yaptığı açıklamada, muson yağışlarına bağlı olarak meydana gelen toplam 1.454 afet sonucunda 30 kişiden hala haber alınamadığını, 300 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Açıklamaya göre 67 kişinin hayatını kaybettiği heyelanlar en fazla can kaybına yol açan afet olurken, onu 37 can kaybıyla sel felaketi ve 29 can kaybıyla yıldırım düşmesi takip etti. 29 Mayıs ile 10 Ekim arasındaki muson mevsiminde toplam 5.995 aile çeşitli afetlerden etkilendi.

Yetkililer, söz konusu dönemde yangın ve yılan ısırıkları gibi diğer olaylarda 120 kişinin hayatını kaybettiğini, 622 kişinin de yaralandığını belirtti.