Haberler

Nepal, Dağlardaki Çöp Sorunu Nedeniyle Dağcı Sayısını Sınırlamaya Hazırlanıyor

Güncelleme:
Nepal, dağların ekolojik taşıma kapasitesini korumak ve artan atık sorununu çözmek amacıyla dağcı sayısını sınırlama ve keşif gezilerinin zamanlamasını düzenleme kararı aldı. Hükümetin beş yıllık Dağları Temiz Tutma Eylem Planı kapsamında alınan bu önlemler, zirve sırtlarındaki insan trafiği ve çevre kirliliğini azaltmayı hedefliyor.

KATMANDU, 17 Aralık (Xinhua) -- Nepal, dağların ekolojik taşıma kapasitesini, tırmanış için uygun hava koşullarının kısa süreli olması ve olası yoğunluğu göz önünde bulundurarak, dağcı sayısını sınırlayabileceğini ve keşif gezilerinin zamanlamasını düzenleyebileceğini duyurdu.

Nepal Kültür, Turizm ve Sivil Havacılık Bakanlığı, salı günü açıklanan beş yıllık Dağları Temiz Tutma Eylem Planı (2025-2029) kapsamında, dağlarda artan atık sorununu çözmek için dağcı sayısını sınırlamak da dahil olmak üzere bir dizi önlem açıkladı.

Eylem planına göre hükümet, dağcı sayısını ve keşif gezilerinin zamanlamasını belirlemek ve düzenlemek için yasal ve politik düzenlemeler hazırlayacak.

Nepal Yüksek Mahkemesi de geçen yıl hükümete, dağcı sayısını belirledikten sonra tırmanış izni verilmesi yönünde talimatta bulunmuştu. Bu karar, zirve sırtlarında oluşan insan trafiği ve dağlarda biriken çöp sorununa dikkat çekilerek alınmıştı.

Zirveye giden rotaları açmakla görevli ekipler (halat/rota sabitleme) için, bu işte kullanılan tüm malzemelerin tırmanma sezonu bittikten sonra zorunlu olarak geri getirilmesi şartı konulacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
500

Kadir Ezildi burnu sargılı fotoğrafıyla korkuttu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

