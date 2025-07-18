Nejdet Çetin, Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor

Türkiye'nin frame running (üç tekerlekli bisiklet koşusu) branşındaki ilk paralimpik sporcusu olan serebral palsili Nejdet Çetin, elde ettiği bronz madalyanın ardından şimdi de Hindistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na tek Türk erkek sporcu olarak katılarak altın madalyayla yurda dönmek istiyor.

Serapral palsi hastalığı nedeniyle zorlu bir çocukluk ve gençlik dönemi geçiren Çetin, ailesinin yardımlarıyla eğitimini tamamlayarak özel sektörde işe başladı.

Sporu yalnızca fiziksel bir uğraş olarak değil, aynı zamanda kendini ifade etmenin ve özgüvenini yeniden inşa etmenin bir yolu olarak gören Çetin, 2022 yılında Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübünde, Paralimpik Milli Takım Antrenörü Ömer Cantay'ın takımına katılarak hem kendisini hem de Türkiye'yi gururlandıracak frame running branşında önemli başarılara imza atmaya başladı.

Çetin, İsviçre'de katıldığı ilk uluslararası kota yarışlarında 3'üncüsü olarak bronz madalya kazandıktan sonra, şimdi de 26 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Hindistan'da düzenlenecek Para Atletizm Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

"Yapamazsın diyen insanlara inat çalıştım, vazgeçmedim"

Türkiye'nin frame running alanındaki ilk milli sporcusu Çetin, yaşamını ve ideallerini AA muhabirine anlattı.

Çetin, hastalığı nedeniyle zorlu bir çocukluk geçirdiğini ve bunu aşmak için çok çalıştığını söyledi.

Doğuştan itibaren ayakta kalmak için mücadele ettiğini belirten Çetin, "Maalesef doğum esnasında beyin felci geçirdim ve serebral palsili oldum. Hayatım boyunca bu yüzden zorluklarla yaşadım. Yoğun bir ameliyat ve fizik tedavi süreçlerim oldu, hala da devam ediyor. Onların sayesinde şimdi ayakta ve koşuyorum. Hidroterapiye de devam ediyorum. Ailem elimden tutarak okula götürdü ve eğitimimi böyle tamamladım. Şimdi ise sporla yeni bir hayata başladım." diye konuştu.

Çetin, eğitiminin ardından özel sektörde işe başladığını, aynı zamanda da spora devam ettiğini anlattı.

İlk frame running milli sporcusu olarak dünya çapında başarılar elde ettiğini söyleyen Çetin, "Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübünde Paralimpik Milli Takım Antrenörü Ömer Cantay'la tanıştım ve beni takımına aldı. Frame running alanında ilk sporcu olmak beni gururlandırdı. Çok çalıştım."

Çetin, bu süreçte kendisine destek olanlar kadar vazgeçirmeye çalışanların da olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu branş yeni olduğu için kime söylersem 'Yapamazsın, edemezsin, boşuna kürek çekiyorsun. Zamanını boşa harcıyorsun." gibi cümleler kullandı. Ben de tam olarak bana 'yapamazsın' diyen insanlara inat çalıştım, vazgeçmedim. İşten çıkıyorum burada akşam 8-9'a kadar çalışıyorum. Bazen sabah antrenmanı yapıyorum, sonra yorgun argın işe geçiyorum ama hiçbir şekilde vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim."

Hedef dünya şampiyonluğu

Çetin, dünya sıralamasına girip yarışmalara hak kazanmak için çok çalıştığını, Mersin'deki olimpik denemelerde kendi rekorunu kırarak, 100 metrede uluslararası yarışmalara katılmaya hak kazandığını kaydetti.

Katıldığı ilk uluslararası yarışmadan dereceyle dönen Çetin, şunları kaydetti:

"İsviçre Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde??????? dünya 3'üncüsü olarak ülkemize bronz madalyayla döndüm. Şimdi de 26 Eylül-5 Ekim arasında Hindistan'da düzenlenecek Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda frame running branşında Türkiye'yi temsil edecek ilk Türk erkek sporcu olacağım. Bunun gurunun yaşıyorum. Hedefim Hindistan'daki Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek. Önümde daha çok yol var. Kendimi daha da geliştirip bu alanda birçok madalya kazanmak istiyorum."