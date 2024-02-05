Nebi Hatipoğlu Seyitgazi'de seçim irtibat bürosu açılışına katıldı

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Seyitgazi ilçesinde partilerinin seçim irtibat bürosu açılışına katıldı.

Hatipoğlu, ilçede Cumhur İttifakı'nın paydaşları ve vatandaşlarla düzenlenen programda sohbet ederek, beklenti ve ihtiyaçlarını dinledi.

Programda AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, MHP Seyitgazi Belediye Başkan adayı Erhan Erden ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Hatipoğlu, programın ardından esnafa ziyarette bulunarak, AK Parti Seyitgazi seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından konuşan Hatipoğlu, Cumhur İttifakı'nın tüm bileşenlerinin bir arada olmasının çok güzel görüntü oluşturduğunu söyledi.

Seyitgazi'nin 5 yıldır hizmet görmeden yönetildiğini ifade eden Hatipoğlu, "Ben vatandaşlarımızla görüştüğümde 'Seyitgazi'de 5 yıldır hiçbir şey yapılmadı. 5 yıldır ne bir hizmet yaptılar ne de ihtiyaçlarımızı dinlediler' diyorlar. Biz bunu inşallah Cumhur İttifakı'yla değiştireceğiz. Doğal gazın hanelere yaygınlaştırılması ve imar sorunlarınız var. Ben buradan söz veriyorum, Erhan başkanım ve ben 31 Mart'ta kazandığımız vakit, tüm problemlerinizi hızlıca çözeceğiz. Bu işleri çözerse Cumhur İttifakı çözer. Sizlerin desteğiyle Eskişehir'imize hizmet etmeye hazırız." dedi.

Hatipoğlu'nun konuşmasının ardından seçim irtibat bürosunun açılış kurdelesi kesildi.

Kırka Mahallesi seçim irtibat bürosu açıldı

Hatipoğlu, Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi'nde de açılışı yapılan seçim irtibat bürosu önünde vatandaşlara hitap etti.

Köylerde yaşanan kanalizasyon ve imar sorunlarının çözümü için gerekli projelerin hazırlandığını aktaran Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Seyitgazi ile Kırka, Eskişehir'in en önemli bölgelerindendir. Kırka, maalesef hizmetin uğramadığı bölgelerimizden yalnızca birisi ama bu durum böyle kalmayacak. Şehrimizin tümüne götüreceğimiz hizmeti Kırka'mıza da getirerek, sorunların çözülmesini sağlayacağız. Diyorlarmış ki 'Para yok, yapamayacaklar'. Hiç merak etmeyin, biz bu işleri yapacağız. Köylerimizde imar ve kanalizasyon sorunları var. Göreve geldiğimizde bu sorunların hepsini çözeceğiz. Bu istikamette, Kırka'da yaşayan vatandaşlarımızın taleplerine daha kolay ulaşabilmek için açılışını yaptığımız seçim irtibat büromuzun hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Hatipoğlu, açılışın ardından ETİ Maden İşletmeleri Kırka Bor Müdürlüğü çalışanlarıyla da bir araya geldi. İşçileri yemek molasında ziyaret eden Hatipoğlu, fabrikanın faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Eskişehir'in dört yanında vatandaşlara hizmet için çalışacağını vurgulayan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz için çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Bu tesisler ülkemizin ihracatta en önemli tesislerinden biri ve çok önemli bir ürün çıkarıyorsunuz. Ülkemiz için verdiğimiz hizmetlerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Buradaki yatırımlarımız devam edecek. Tüm sıkıntılarınız için bizlere ulaşabilirsiniz. Bu göreve vatandaşa hizmet etmek için talip olduk, bu sebeple her zaman yanınızda olacağız."

Hatipoğlu programı kapsamında Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıçağlan Mahallesi'nde ağılında başlayan yangın sonucu 63 küçükbaş hayvanını kaybeden 76 yaşındaki vatandaşa destek ziyaretinde bulundu.

Ailenin yaşadığı sıkıntının bir an önce atlatılabilmesi için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini ifade eden Hatipoğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.