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Nazik Gölü Soğuk Havayla Buzla Kaplandı

Nazik Gölü Soğuk Havayla Buzla Kaplandı
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Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü, soğuk hava etkisiyle donarak buzla kaplandı. Gölün yüzeyinde yürüyen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, bu manzarayı dronla görüntüledi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Nazik Gölü'nün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı.

Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyleri sınırlarında yer alan gölün yüzeyi, soğuk hava nedeniyle dondu.

Bazı teknelerin de buz tabakasının arasında kaldığı gözlenen göl, dronla görüntülendi.

Göle gelen doğasever ve fotoğraf tutkunları, buz tabakasının üzerinde yürüdü, fotoğraf çekti.

Doğasever Ahmet Yamlı, gölün önceki yıllara göre daha geç donduğunu belirterek, "Biz de göl üzerinde yürüdük ve fotoğraf çektik. Bu güzel manzarayı görüntüledik. Heyecan verici bir deneyim oldu." dedi.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel
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