Nasa Uydusu 100'den Fazla Ülkenin Karbondioksit Emisyonlarını İzliyor

LOS ANGELES, 8 Mart (Xinhua) -- Salı günü yayımlanan uluslararası bir araştırmaya göre, NASA'ya ait bir Dünya gözlem uydusu, araştırmacılara dünya genelinde 100'den fazla ülkenin karbondioksit emisyonlarını izleme konusunda yardımcı oldu.

LOS ANGELES, 8 Mart (Xinhua) -- Salı günü yayımlanan uluslararası bir araştırmaya göre, Nasa'ya ait bir Dünya gözlem uydusu, araştırmacılara dünya genelinde 100'den fazla ülkenin karbondioksit emisyonlarını izleme konusunda yardımcı oldu.

60'dan fazla araştırmacı tarafından yürütülen çalışmada, Nasa'nın Yörünge Karbon Gözlemevi-2 misyonu tarafından yapılan ölçümlerin yanı sıra dünya üzerindeki gözlemlere ait ağ kullanılarak 2015-2020 yılları arasında atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonlarındaki artış ve düşüşler ölçüldü.

Hem fosil yakıt emisyonlarını hem de ağaçlar, çalılar ve topraklar dahil ekosistemlerdeki toplam karbon "stoku" değişimlerini izleyen araştırma yeni bir bakış açısı sunuyor. NASA bu verilerin, özellikle arazi örtüsü değişikliklerine ilişkin karbondioksit dalgalanmalarının izlenmesi açısından yararlı olduğunu söyledi.

Araştırmada bulguların, ülkeler iklim hedeflerini gerçekleştirmeye çalışırken, uzay tabanlı araçların Dünya'ya ilişkin içgörüleri nasıl destekleyebileceğini ortaya koyduğu belirtildi.

ABD'nin başkenti Washington D.C.'deki NASA Genel Merkezi'nde NASA'nın Yer Bilimleri Bölümü Direktörü olan Karen St. Germain, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "NASA, dünyanın karşı karşıya olduğu iklim zorluklarına yönelik yer bilim verilerini sunmaya odaklanmış durumda. Örneğin dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin karbon azaltma çabalarının etkisini ölçmelerine yardımcı olmak gibi."