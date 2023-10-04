NASA'nın Mars Keşif Yörünge Aracı, Mars'taki Ürkütücü Araneiform Görüntüsünü Yakaladı

Nasa, uzayla ilgili çalışmalarıyla fazlasıyla dikkat çekiyor. Özellikle söz konusu gezegenlerin yüzeyi olduğunda her yaştan insanın ilgisini çekmeyi başarıyor. Bu kez Nasa, Mars Keşif Yörünge Aracı ile gezegende araneiform olarak bilinen arazinin ürkütücü görüntüsünü yakaladı.

Araneiform arazisindeki örümcek görüntüsünü HiRise kamerası çekti!

Yaptığı çalışmalar ve yakaladığı görüntülerle her yaştan insanın ilgisini çekmeyi başaran Nasa, yeni bir görüntüyle karşımıza çıkıyor. Ajans, bu kez kızıl gezegen Mars'tan bir görüntüyle dikkatleri çekti. NASA'nın Mars Keşif Yörünge Aracı, gezegende araneiform olarak bilinen arazinin ürkütücü bir görüntüsünü yakaladı.

Mars'ta sürünen araknidler olmasa da "örümcekler" olarak bilinen farklı yer şekilleri var. Aynı şekilde araneiform kelimesi de "örümcek benzeri" anlamı taşıyor. Görüntü, MRO üzerinde yer alan HiRise kamerasından geldi. Bu kamera, Arizona Üniversitesindeki bir ekip tarafından kullanılıyor.

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Çekilen bu görüntünün iki önemli özelliği var. İlki yüzey üzerinde sürünen bir araknid kümesine benzeyen örümcekli oluşumlar. İkincisi ise kurumuş çamura benzeyen şekiller. Aslında söz konusu örümcekler, Mars'taki doğal süreci gözler önüne seriyor.

Desenler ise yüzeyin altındaki buzun süblimleşmesinden meydana geliyor. Bilmeyenler için süblimleşme, bir maddenin doğrudan katı halde gaz haline geçmesini sağlıyor. Bu oluşumlar daha öncesinde Mars'ın farklı bölgelerinde de ortaya çıktı.

Araştırmacılar benzer oluşumların Dünya'da suyun donma ve çözülme döngüsüne maruz kalan soğuk ortamlarında da tespit etti. HiRise ekibi ise, bilim insanlarının şekilleri inceleyerek iklim koşulları ve buzun dağılımıyla ilgili birçok bilgi toplayacağını ifade ediyor.

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